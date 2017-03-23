"Нью-Йорк Рейнджерс" зазнав сьомої поспіль домашньої поразки в НХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. ХК "Нью-Йорк Рейнджерс" не зміг перервати невдалу серію домашніх ігор, програвши в "Madison Square Garden" в сьомий раз поспіль у протистоянні із "Нью-Йорк Айлендерс", повідомляє УНН з посиланням на сайт НХЛ.
Перемогу гостям в нью-йоркському дербі принесли два голи в більшості в третьому періоді. Спочатку Микола Кулємін зрівняв рахунок, при цьому російському форварду пощастило - шайба залетіла у ворота рикошетом від його коника. А потім Ендрю Ледд забив переможний гол – 3:2.
Відзначимо, що "Айлендерс" (80 балів)на відстань двох очок наблизилися до місця зони плей-офф Сходу, яке займає "Бостон". У "Айлендерс" також є гра в запасі.
Зауважимо, що "Рейнджерс" до кінця регулярного сезону залишилося провести всього три домашні матчі. Наразі колектив з 94 очками розмістився на 4-му рядку Східної конференції.
Додамо, що в других баталіях ігрового дня "Анахайм" переграли "Едмонтон" – 4:3, а "Коламбус" поступився на домашньому льоду "Торонто" – 2:5.
Як повідомляв УНН, "Піттсбург" забронював місце в плей-офф НХЛ.