"Нью-Йорк Рейнджерс" потерпел седьмое подряд домашнее поражение в НХЛ

Победу гостям в нью-йоркском дерби принесли два гола в большинстве в третьем периоде. Сначала Николай Кулемин сравнял счет, при этом российскому форварду повезло - шайба залетела в ворота рикошетом от его конька. А потом Эндрю Лэдд забил победный гол - 3: 2.

Отметим, что "Айлендерс" (80 баллов) на расстояние двух очков приблизились к месту зоны плей-офф Востока, которое занимает "Бостон". В "Айлендерс" также есть игра в запасе.

Заметим, что "Рейнджерс" до конца регулярного сезона осталось провести всего три домашних матча. Сейчас коллектив с 94 очками разместился на 4-й строчке Восточной конференции.

Добавим, что в других баталиях игрового дня "Анахайм" переиграли "Эдмонтон" - 4: 3, а "Коламбус" уступил на домашнем льду "Торонто" - 2: 5.

Как сообщал УНН, "Питтсбург" забронировал место в плей-офф НХЛ .