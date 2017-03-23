"Нью-Йорк Рейнджерс" потерпел седьмое подряд домашнее поражение в НХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. ХК "Нью-Йорк Рейнджерс" не смог прервать неудачную серию домашних игр, проиграв в "Madison Square Garden" в седьмой раз подряд в противостоянии с "Нью-Йорк Айлендерс", сообщает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.
Победу гостям в нью-йоркском дерби принесли два гола в большинстве в третьем периоде. Сначала Николай Кулемин сравнял счет, при этом российскому форварду повезло - шайба залетела в ворота рикошетом от его конька. А потом Эндрю Лэдд забил победный гол - 3: 2.
Отметим, что "Айлендерс" (80 баллов) на расстояние двух очков приблизились к месту зоны плей-офф Востока, которое занимает "Бостон". В "Айлендерс" также есть игра в запасе.
Заметим, что "Рейнджерс" до конца регулярного сезона осталось провести всего три домашних матча. Сейчас коллектив с 94 очками разместился на 4-й строчке Восточной конференции.
Добавим, что в других баталиях игрового дня "Анахайм" переиграли "Эдмонтон" - 4: 3, а "Коламбус" уступил на домашнем льду "Торонто" - 2: 5.
Как сообщал УНН, "Питтсбург" забронировал место в плей-офф НХЛ .