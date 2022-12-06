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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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NYT: запустивши безпілотники по авіабазам рф, Україна змінила географію війни

NYT: запустивши безпілотники по авіабазам рф, Україна змінила географію війни

Київ • УНН

 • 1141245 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Останні атаки безпілотників по військових цілях вглиб росії свідчать про адаптивність ЗСУ, яка нагадує москві, що війна проти України може мати наслідки за лінією фронту, пише УНН з посиланням на The New York Times.

Деталі

Попри те, що дрони не завдали великої фізичної шкоди, вони підбадьорюють український дух, оскільки настає зимове затишшя у війні, а росія продовжує атакувати енергетичну та електричну інфраструктуру країни, пише видання. Найбільших "посилювачів" України в Центральній Європі та Балтії атаки безпілотників також підбадьорюють, адже це означає, ймовірну більш досконалу здатність України вражати російські цілі в тимчасово окупованому Криму.

Втім, більша частина Західної Європи, а також Вашингтон, як і раніше, продовжують відмовляти Україні в поставка ракет з більшим радіусом дії, таких як ATACMS, які мають більшу вибухову потужність, ніж безпілотник. Країни-члени НАТО також не виявили бажання надати Україні сучасні західні танки чи винищувачі.

Повідомляється, що США і НАТО не хочуть вступати у відкриту війну з росією. москва, своєю чергою, також була обережною, щоб не атакувати склади альянсу поблизу України, які постачають Києву військову техніку, зброю та боєприпаси.

Цитата

"Занепокоєння полягає в тому, що росія може вибрати ескалацію війни, якщо відчує, що її контроль над Кримом руйнується, враховуючи важливість для національної безпеки рф багатовікової російської військово-морської бази у Чорному морі. Представники США попередили москву про наслідки великої ескалації, яка може включати застосування тактичної ядерної зброї. Водночас звучить підтримка вимоги України, щоб росія залишила всю окуповану територію України включно з Кримом", - зазначають журналісти NYT.

Нагадаємо

5 грудня стало відомо, що на російській авіабазі енгельс нібито внаслідок атаки дрона було пошкоджено два літаки Ту-95. Також росЗМІ писали, що на аеродромі під рязанню вибухнув бензовоз.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вибухи на аеродромах рф пов'язані з "курінням у недозволених місцях".

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