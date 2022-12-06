NYT: запустив беспилотники по авиабазам россии, Украина сменила географию войны
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Последние атаки беспилотников по военным целям в глубь россии свидетельствуют о адаптивности ВСУ, напоминающей москве, что война против Украины может иметь последствия по линии фронта, пишет со ссылкой на The New York Times.
Детали
Несмотря на то, что дроны не нанесли большого физического ущерба, они ободряют украинский дух, поскольку наступает зимнее затишье в войне, а россия продолжает атаковать энергетическую и электрическую инфраструктуру страны, пишет издание. Крупнейших "усилителей" Украины в Центральной Европе и Балтии атаки беспилотников также подбадривают, ведь это означает, вероятно более совершенную способность Украины поражать российские цели во временно оккупированном Крыму.
Впрочем, большая часть Западной Европы, а также Вашингтон по-прежнему продолжают отказывать Украине в поставках ракет с большим радиусом действия, таких как ATACMS, которые обладают большей взрывной мощностью, чем беспилотник. Страны-члены НАТО также не изъявили желания предоставить Украине современные западные танки или истребители.
Сообщается, что США и НАТО не хотят вступать в открытую войну с россией. москва, в свою очередь, также была осторожна, чтобы не атаковать склады альянса вблизи Украины, которые поставляют Киеву военную технику, оружие и боеприпасы.
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"Беспокойство состоит в том, что россия может выбрать эскалацию войны, если почувствует, что ее контроль над Крымом разрушается, учитывая важность для национальной безопасности рф многовековой российской военно-морской базы в Черном море. Представители США предупредили москву о последствиях большой эскалации, которая может включать применение тактического ядерного оружия. В то же время звучит поддержка требования Украины, чтобы россия покинула всю оккупированную территорию Украины, включая Крым", - отмечают журналисты NYT.
Напомним
5 декабря стало известно, что на российской авиабазе энгельс якобы в результате атаки дрона было повреждено два самолета Ту-95. Также росСМИ писали, что на аэродроме под рязанием взорвался бензовоз.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что взрывы на аэродромах России связаны с "курением в непозволительных местах".