NYT: запустив беспилотники по авиабазам россии, Украина сменила географию войны

ukru
19:57 • 18983 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:56 • 31383 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
16:00 • 76587 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 128193 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 132439 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 109989 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 104012 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 90605 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111033 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136235 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 87385 просмотра
путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

14 марта, 13:08 • 40509 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

14 марта, 13:57 • 81227 просмотра
Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

15:04 • 27171 просмотра
Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

15:36 • 21254 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 228880 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 259398 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 197572 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 202920 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 238248 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:57 • 19026 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 87385 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 116921 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 119395 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 126879 просмотра
Актуальное
NYT: запустив беспилотники по авиабазам россии, Украина сменила географию войны

NYT: запустив беспилотники по авиабазам россии, Украина сменила географию войны

Киев • УНН

 • 1141245 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Последние атаки беспилотников по военным целям в глубь россии свидетельствуют о адаптивности ВСУ, напоминающей москве, что война против Украины может иметь последствия по линии фронта, пишет со ссылкой на The New York Times.

Детали

Несмотря на то, что дроны не нанесли большого физического ущерба, они ободряют украинский дух, поскольку наступает зимнее затишье в войне, а россия продолжает атаковать энергетическую и электрическую инфраструктуру страны, пишет издание. Крупнейших "усилителей" Украины в Центральной Европе и Балтии атаки беспилотников также подбадривают, ведь это означает, вероятно более совершенную способность Украины поражать российские цели во временно оккупированном Крыму.

Впрочем, большая часть Западной Европы, а также Вашингтон по-прежнему продолжают отказывать Украине в поставках ракет с большим радиусом действия, таких как ATACMS, которые обладают большей взрывной мощностью, чем беспилотник. Страны-члены НАТО также не изъявили желания предоставить Украине современные западные танки или истребители.

Сообщается, что США и НАТО не хотят вступать в открытую войну с россией. москва, в свою очередь, также была осторожна, чтобы не атаковать склады альянса вблизи Украины, которые поставляют Киеву военную технику, оружие и боеприпасы.

Цитата

"Беспокойство состоит в том, что россия может выбрать эскалацию войны, если почувствует, что ее контроль над Крымом разрушается, учитывая важность для национальной безопасности рф многовековой российской военно-морской базы в Черном море. Представители США предупредили москву о последствиях большой эскалации, которая может включать применение тактического ядерного оружия. В то же время звучит поддержка требования Украины, чтобы россия покинула всю оккупированную территорию Украины, включая Крым", - отмечают журналисты NYT.

Напомним

5 декабря стало известно, что на российской авиабазе энгельс якобы в результате атаки дрона было повреждено два самолета Ту-95. Также росСМИ писали, что на аэродроме под рязанием взорвался бензовоз.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что взрывы на аэродромах России связаны с "курением в непозволительных местах".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы