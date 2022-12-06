NYT: запустив беспилотники по авиабазам россии, Украина сменила географию войны

Детали

Несмотря на то, что дроны не нанесли большого физического ущерба, они ободряют украинский дух, поскольку наступает зимнее затишье в войне, а россия продолжает атаковать энергетическую и электрическую инфраструктуру страны, пишет издание. Крупнейших "усилителей" Украины в Центральной Европе и Балтии атаки беспилотников также подбадривают, ведь это означает, вероятно более совершенную способность Украины поражать российские цели во временно оккупированном Крыму.

Впрочем, большая часть Западной Европы, а также Вашингтон по-прежнему продолжают отказывать Украине в поставках ракет с большим радиусом действия, таких как ATACMS, которые обладают большей взрывной мощностью, чем беспилотник. Страны-члены НАТО также не изъявили желания предоставить Украине современные западные танки или истребители.

Сообщается, что США и НАТО не хотят вступать в открытую войну с россией. москва, в свою очередь, также была осторожна, чтобы не атаковать склады альянса вблизи Украины, которые поставляют Киеву военную технику, оружие и боеприпасы.

Цитата

"Беспокойство состоит в том, что россия может выбрать эскалацию войны, если почувствует, что ее контроль над Крымом разрушается, учитывая важность для национальной безопасности рф многовековой российской военно-морской базы в Черном море. Представители США предупредили москву о последствиях большой эскалации, которая может включать применение тактического ядерного оружия. В то же время звучит поддержка требования Украины, чтобы россия покинула всю оккупированную территорию Украины, включая Крым", - отмечают журналисты NYT.

Напомним

5 декабря стало известно, что на российской авиабазе энгельс якобы в результате атаки дрона было повреждено два самолета Ту-95. Также росСМИ писали, что на аэродроме под рязанием взорвался бензовоз.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что взрывы на аэродромах России связаны с "курением в непозволительных местах".