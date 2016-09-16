Ну вулиці в Житомирі у чоловіка виявили 270 патронів до автомата Калашникова
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 16 вересня. УНН. На одній із вулиць Житомира у чоловіка виявили 270 патронів до автомата Калашникова. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Житомирській області.
Підозрілого чоловіка із сумкою в руках виявили на одній із вулиць міста, поведінка чоловіка здалась правоохоронцям підозрілою.
“В ході поверхневого огляду з’ясувалося, що у місткій ноші знаходилася велика кількість набоїв. За таких обставин на місце події було викликано слідчо-оперативну групу Житомирського відділу поліції. Поліцейські встановили, що затриманим є 48-річний непрацюючий житомирянин. За його словами, сумку з боєприпасами він знайшов у кущах. Загалом поліцейські вилучили 275 патронів калібру 5,45 мм до автомата Калашникова, які нині направлено на експертне дослідження”, — повідомили у поліції.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) КК України. У рамках досудового розслідування правоохоронці з’ясовують походження такої значної кількості боєприпасів.
Чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.