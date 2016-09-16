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15 марта, 19:03 • 116317 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170110 просмотра

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15 марта, 13:22 • 140142 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132422 просмотра

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15 марта, 12:52 • 114006 просмотра

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Ну улице в Житомире у мужчины обнаружили 270 патронов к автомату Калашникова

Ну улице в Житомире у мужчины обнаружили 270 патронов к автомату Калашникова

Киев • УНН

 • 6848 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 16 сентября. УНН. На одной из улиц Житомира у мужчины обнаружили 270 патронов к автомату Калашникова. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации ГУНП в Житомирской области.

Подозрительного мужчину с сумкой в ​​руках обнаружили на одной из улиц города, поведение мужчины показалась правоохранителям подозрительным.

"В ходе поверхностного осмотра выяснилось, что в сумке находилось большое количество патронов. При таких обстоятельствах на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Житомирского отдела полиции. Полицейские установили, что задержанным является 48-летний неработающий житель Житомира. По его словам, сумку с боеприпасами он нашел в кустах. В общем полицейские изъяли 275 патронов калибра 5,45 мм к автомату Калашникова, которые сейчас направлены на экспертное исследование", - сообщили в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. В рамках досудебного расследования правоохранители выясняют происхождение такого количества боеприпасов.

Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

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