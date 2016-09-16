Ну улице в Житомире у мужчины обнаружили 270 патронов к автомату Калашникова

Подозрительного мужчину с сумкой в ​​руках обнаружили на одной из улиц города, поведение мужчины показалась правоохранителям подозрительным.

"В ходе поверхностного осмотра выяснилось, что в сумке находилось большое количество патронов. При таких обстоятельствах на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Житомирского отдела полиции. Полицейские установили, что задержанным является 48-летний неработающий житель Житомира. По его словам, сумку с боеприпасами он нашел в кустах. В общем полицейские изъяли 275 патронов калибра 5,45 мм к автомату Калашникова, которые сейчас направлены на экспертное исследование", - сообщили в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. В рамках досудебного расследования правоохранители выясняют происхождение такого количества боеприпасов.

Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.