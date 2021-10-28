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НСЗУ з жовтня не забезпечує фінансування понад 160 ковідних лікарень - Степанов

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Національна служба здоров'я України з жовтня не забезпечує фінансування 163 лікарень, які перейшли до категорії ковідних. Про це в ефірі ток-шоу "Україна сьогодні" з Володимиром Полуєвим заявив колишній міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УНН.

НСЗУ з жовтня не забезпечує фінансування понад 160 ковідних лікарень - Степанов

Цитата

“Потрібно дати нарешті кошти, щоб НСЗУ з тими лікарнями, які принаймні в жовтні були введені до (лікування — ред.) COVID-19, а це 163 лікарні по країні, ну точно з ними потрібно укласти угоду та заплатити кошти. Вони на сьогодні не мають договорів”, — розповів Степанов.

Деталі

Степанов навів приклад ситуації зі Слов’янською центральною районною лікарнею.

“У мене дуже простий приклад, Слов’янська міська лікарня, де мій батько головний лікар — 8 жовтня 96 хворих на COVID-19. Договору немає на НСЗУ. Люди повинні отримати заробітну плату за жовтень місяць, які там працюють? Я думаю, так”, — сказав Степанов.

Доповнення

У жовтні повідомлялося, що Національна служба здоров’я України (НСЗУ) вже тривалий час не виплачує заборгованості за “ковідними пакетами”, що приводить інфекційні лікарні до банкрутства, а лікарі практично працюють “за безплатно”.

В кінці серпня Степанов повідомляв, що загальний борг перед Слов’янською центральною районною лікарнею з боку НСЗУ становить понад 8 млн грн.

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