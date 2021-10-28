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НСЗУ с октября не обеспечивает финансирование более 160 ководных больниц - Степанов

Киев • УНН

 • 17664 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Национальная служба здоровья Украины с октября не обеспечивает финансирование 163 больниц, перешедших в категорию ковидных. Об этом в эфире ток-шоу "Украина сегодня" с Владимиром Полуевым заявил бывший министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

НСЗУ с октября не обеспечивает финансирование более 160 ководных больниц - Степанов

Цитата

“Нужно наконец-то дать средства, чтобы НСЗУ с теми больницами, которые по крайней мере в октябре были введены в (лечение — ред.) COVID-19, а это 163 больницы по стране, ну точно с ними нужно заключить соглашение и заплатить средства. У них сегодня нет договоров”, — рассказал Степанов.

Подробности

Степанов привел пример ситуации со Славянской центральной районной больницей.

“У меня очень простой пример, Славянская городская больница, где мой отец главный врач – 8 октября 96 больных COVID-19. Договора нет на НСЗУ. Люди должны получить заработную плату за октябрь месяц, которые там работают? Я думаю, да", - сказал Степанов.

Дополнение

В октябре сообщалось, что Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) уже длительное время не выплачивает задолженности по "ководным пакетам", что приводит инфекционные больницы к банкротству, а врачи практически работают "за бесплатно".

В конце августа Степанов сообщал, что общий долг перед Славянской центральной районной больницей со стороны НСЗУ составляет более 8 млн грн.

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