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НСЗУ продовжує не виплачувати "ковідні" заборгованості: медики оголосили голодування

НСЗУ продовжує не виплачувати "ковідні" заборгованості: медики оголосили голодування

Київ • УНН

 • 53452 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Українські медичні працівники продовжують скаржитися на невиплати заробітних плат, враховуючи “ковідні” доплати. Так, сьогодні медики Соснівської міської лікарні оголосили голодування через те, що всьому трудовому колективу не виплачували зарплати з квітня цього року.

Про проблему заборгованостей також наголошували медики з різних куточків країни.

Раніше УНН інформував, що Національна Служба здоров’я України протягом часу не виплачує “ковідні” доплати, перетворюючи медиків на “сезонних працівників”. Станом на сьогодні вдалося з’ясувати, що ситуація не поліпшується.

Голодування медиків на Львівщині

Як повідомила у своєму Телеграм-каналі уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, 18 медиків Комунального підприємства “Міська лікарня Соснівської міської ради” на Львівщині оголосили голодування, у зв’язку з невиплатою всьому трудовому колективу заробітної плати, починаючи з квітня 2021 року.

Зокрема, медики вимагають погасити заборгованість із зарплатної плати, включно з “ковідними” доплатами, а також оздоровчими виплатами за поточний рік.

Як стало відомо УНН, кошти які мають надходити від НСЗУ, одразу ж йдуть на виплати заборгованості заробітної плати. Але наразі у бюджеті дефіцит від фактичного фінансування НСЗУ, через що медики не можуть отримати зарплати.

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“Причина виникнення заборгованості: в нас є дефіцит бюджету від фактичного фінансування від НСЗУ, оскільки були підписані пакети послуг на фінансування, загалом первинна ланка — 400 тисяч гривень, а Фонд оплати праці в нас становить близько 900 тисяч гривень. Тобто, є дефіцит фінансування, йде розрив в бюджеті, і зростає накопичення”, — розповів журналісту УНН заступник директора КП “Міська лікарня Соснівської міської ради” Сергій Шарко.

Він зазначив, що кошти, які поступають від фінансування НСЗУ, одразу йдуть на виплату заборгованостей по заробітній платі. Станом на 05.05. 2021 року, заборгованість складала 2,8 млн гривень. Наразі, заборгованість по заробітних платах складає 2,6 млн, додав заступник директора лікарні.

Як зазначив Шарко, станом на 17:00, медики, які оголосили голодування, наразі припинили його до наступного понеділка.

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“Сьогодні зверталися до них (медиків — ред.), я також особисто попросив, щоб вони перестали голодування, оскільки на перемовини на круглий стіл приїдуть представники області, району, та міської влади у понеділок на 16:00 для вирішення цього питання. Спершу вони не погоджувалися, але станом на зараз вони припинили бастування та голодування до понеділка”, — заявив Шарко.

Він припустив, що у випадку бездіяльності влади, медики можуть поновити акцію протесту в форматі голодування.

Серед вимог лікарі закладу називають наступні: перерахувати зарплати за 2020 рік і компенсації за втрату частини заробітної плати через недотримання термінів її виплати.

Що відбувається в інших лікарнях країни

За словами головного лікаря Миколаївської інфекційної лікарні Світлани Федорової, заклад тільки отримав умови для надання “ковідного” пакету на липень, але кошти надійшли в занадто малому розмірі, яких не вистачає на виплату навіть мінімальних заробітних плат.

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“У цей вівторок нам тільки надали умови договору на липень, і сьогодні ми отримали кошти, але там дуже знизилася глобальна ставка, і ми не підписали його. Замість 4 мільйонів гривень нам надіслали лише 1,1 млн гривень. Це безглузда сума, тому ми відмовилися підписувати”, — зазначила головний лікар.

За її словами, в НСЗУ заявили, що ще перерахують кошти, але якщо вони “не помилилися, то ми маємо підписати договір”.

Лікар додає, що коштів, що надходять від НСЗУ, не вистачає на виплату заробітних плат, але через депозит, який викликав обурення та шалені перевірки органів влади, заробітну плату медичні працівники отримують.

“Мені вдається виплачувати зарплати, оскільки раніше я зробила депозит, коли виплати були, тому що всі ліки купували спонсори. Та станом на сьогодні все купують спонсори, це і ліки і кисень. Якщо б не було депозиту, не було б заробітних плат, оскільки те, що дає НСЗУ — це навіть не мінімалка”, — додала лікар.

В той же час, у Херсонській інфекційній лікарні отримати кошти вдалося тільки за червень, але договір підписано до кінця поточного року, розповіла УНН головний лікар Олена Тимченко.

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“Договір на отримання „ковідних“ пакетів в нас є до кінця року, а фінансування і звіт проплачено по червень місяць, на серпень та липень це не надійшов”, — зазначила лікар.

Варто зазначити, що раніше лікар Херсонської інфекційної лікарні зазначала, що НСЗУ обіцяли надіслати виплати за липень ще наприкінці липня.

Нагадаємо

Після відставки міністра охорони здоров’я Максима Степанова, в Україні почали закривати інфекційні боксовані лікарні, в яких лікують пацієнтів з коронавірусом, та завдяки різним махінаціям позбавляти інфекційні боксовані лікарні “ковідних пакетів”.

За словами головного лікаря Миколаївської інфекційної лікарні Світлани Федорової, представник НСЗУ Дмитро Самофалов заявляв, що облаштування лікарні нібито не відповідає вимогам, за якими надаються такі виплати. При цьому, озвучені правила ніде не прописані, але озвучені за “вимогам Офісу Президента”.

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