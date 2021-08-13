НСЗУ продолжает не выплачивать "ковидные" задолженности: медики объявили голодовку

О проблеме задолженностей также отмечали медики из разных уголков страны.

Ранее УНН информировал, что Национальная Служба здоровья Украины в течение времени не выплачивает “ковидные” доплаты, превращая медиков на “сезонных работников”. На сегодня удалось выяснить, что ситуация не улучшается.

Голодание медиков во Львовской области

Как сообщила в своем Телеграмм-канале уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, 18 медиков коммунального предприятия “Городская больница Сосновского городского совета” во Львовской области объявили голодовку в связи с невыплатой всему трудовому коллективу заработной платы, начиная с апреля 2021 года.

В частности, медики требуют погасить задолженность по зарплатной платы, включая “ковиднымы” доплатами, а также оздоровительными выплатами за текущий год.

Как стало известно УНН, средства которые должны поступать от НСЗУ, сразу же идут на выплаты задолженности по заработной плате. Но пока в бюджете дефицит от фактического финансирования НСЗУ, из-за чего медики не могут получить зарплату.

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“Причина возникновения задолженности: у нас есть дефицит бюджета от фактического финансирования от НСЗУ, поскольку были подписаны пакеты услуг на финансирование, в общем первичное звено — 400 тысяч гривен, а Фонд оплаты труда у нас составляет около 900 тысяч гривен. То есть, есть дефицит финансирования, идет разрыв в бюджете, и растет накопление”, — рассказал журналисту УНН заместитель директора КП “Городская больница Сосновского городского совета” Сергей Шарко.

Он отметил, что средства, поступающие от финансирования НСЗУ, сразу идут на выплату задолженностей по заработной плате. По состоянию на 05.05.2021, задолженность составляла 2,8 млн гривен. На данный момент задолженность по заработным платам составляет 2,6 млн, добавил заместитель директора больницы.

Как отметил Шарко, по состоянию на 17:00, медики, объявившие голодовку, сейчас прекратили его до следующего понедельника.

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“Сегодня обращались к ним (медикам — ред.), я также лично попросил, чтобы они прекратили голодовку, поскольку на переговоры на круглый стол приедут представители области, района и городских властей в понедельник на 16:00 для решения этого вопроса. Сначала они не соглашались, но по состоянию на сейчас они прекратили забастовку и голодовку до понедельника”, — заявил Шарко.

Он предположил, что в случае бездействия властей, медики могут возобновить акцию протеста в формате голодовки.

Среди требований врачи заведения называют следующие: перечислить зарплаты 2020 года и компенсации за потерю части заработной платы из-за несоблюдения сроков ее выплаты.

Что происходит в других больницах страны

По словам главного врача Николаевской инфекционной больницы Светланы Федоровой, заведение только получило условия для предоставления “ковидного” пакета на июль, но средства поступили в слишком малом размере, которых не хватает на выплату даже минимальных заработных плат.

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“В этот вторник нам только предоставили условия договора на июль, и сегодня мы получили средства, но там очень снизилась глобальная ставка, и мы не подписали его. Вместо 4 миллионов гривен нам прислали только 1,1 млн гривен. Это бессмысленная сумма, поэтому мы отказались подписывать”, — отметила главный врач.

По ее словам, в НСЗУ заявили, что еще перечислят средства, но если они “не ошиблись, то мы должны подписать договор”.

Врач добавляет, что средств, поступающих от НСЗУ, не хватает на выплату заработных плат, но через депозит, который вызвал возмущение и безумные проверки органов власти, заработную плату медицинские работники получают.

“Мне удается выплачивать зарплаты, поскольку раньше я сделала депозит, когда выплаты были, потому что все лекарства покупали спонсоры. И на сегодня все покупают спонсоры, это и лекарства и кислород. Если бы не было депозита, не было бы заработных плат, поскольку то, что дает НСЗУ — это даже не минималка”, — добавила врач.

В то же время, в Херсонской инфекционной больнице получить средства удалось только за июнь, но договор подписан до конца текущего года, рассказала УНН главный врач Елена Тимченко.

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“Договор на получение „ковидных“ пакетов у нас есть до конца года, а финансирование и отчет проплачен по июнь, на август и июль это не поступило”, — отметила врач.

Стоит отметить, что ранее врач Херсонской инфекционной больницы отмечала, что НСЗУ обещали прислать выплаты за июль еще в конце июля.

Напомним

После отставки министра здравоохранения Максима Степанова, в Украине начали закрывать инфекционные боксированные больницы, в которых лечат пациентов с коронавирусом, и благодаря различным махинациям будут лишать инфекционные боксированные больницы “ковидных пакетов”.

По словам главного врача Николаевской инфекционной больницы Светланы Федоровой, представитель НСЗУ Дмитрий Самофалов заявлял, что обустройство больницы якобы не соответствует требованиям, по которым предоставляются такие выплаты. При этом, озвученные правила нигде не прописаны, но озвученные по “требованию Офиса Президента”.