НСТУ: виступ MARUV на Євробаченні ризикований для України через її політичні переконання

"Ми вперше зіштовхнулися з таким світоглядом артиста, який вже є міжнародним артистом і хоче асоціювати себе з музикою, з миром, з свободою. Її (MARUV - ред.) інтерпретація нам здалася ризикованою для країни. Нам здається, що коли артист бере участь у міжнародному конкурсі, то це не просто вийти і заспівати пісню, яка добре написана та несе якийсь месидж, це ще й спілкування від особи країни. Не всі артисти готові до цього. Якщо артист має певні сумні і сумніви їх озвучення, то це загрожує самому артисту, наприклад", - розповіла Кольцова.

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Вона також додала, що "немає часу перепрошити когось з фіналістів і переконати в тому, що так як вони люблять Україну це не правильно, а треба її любити так. Наше суспільство розділене і ми не маємо права диктувати людям як їм любити країну".

За словами Кольцової, MARUV не збирається відмовлятись від концертів у Росії, адже такі умови вказано у її контракті.

"Артист не збирається скасовувати в жодній країні свої концерти, вона глобальний артист, у неї в умовах контракту написано концерти всюди, де є Warner, Warner є в Росії. Вона не бачить жодних перешкод в тому, щоб продовжувати у всьому світі свою концертну діяльність, у неї буде тур в Америці", - додала вона.

Як повідомляв УНН, організатори міжнародного Євробачення прокоментували відмову України від участі в конкурсі.