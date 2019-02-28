НСТУ: виступ MARUV на Євробаченні ризикований для України через її політичні переконання
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Національна суспільна телекомпанія України (НСТУ) вважає участь MARUV на Євробаченні ризикованою для України, через політичні переконання співачки. Про це на брифінгу заявила член правління НСТУ Олександра Кольцова, передає кореспондент УНН.
"Ми вперше зіштовхнулися з таким світоглядом артиста, який вже є міжнародним артистом і хоче асоціювати себе з музикою, з миром, з свободою. Її (MARUV - ред.) інтерпретація нам здалася ризикованою для країни. Нам здається, що коли артист бере участь у міжнародному конкурсі, то це не просто вийти і заспівати пісню, яка добре написана та несе якийсь месидж, це ще й спілкування від особи країни. Не всі артисти готові до цього. Якщо артист має певні сумні і сумніви їх озвучення, то це загрожує самому артисту, наприклад", - розповіла Кольцова.
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Вона також додала, що "немає часу перепрошити когось з фіналістів і переконати в тому, що так як вони люблять Україну це не правильно, а треба її любити так. Наше суспільство розділене і ми не маємо права диктувати людям як їм любити країну".
За словами Кольцової, MARUV не збирається відмовлятись від концертів у Росії, адже такі умови вказано у її контракті.
"Артист не збирається скасовувати в жодній країні свої концерти, вона глобальний артист, у неї в умовах контракту написано концерти всюди, де є Warner, Warner є в Росії. Вона не бачить жодних перешкод в тому, щоб продовжувати у всьому світі свою концертну діяльність, у неї буде тур в Америці", - додала вона.
Як повідомляв УНН, організатори міжнародного Євробачення прокоментували відмову України від участі в конкурсі.