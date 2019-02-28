НОТУ: выступление MARUV на Евровидении рискованное для Украины из-за ее политических убеждения
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Национальная общественная телекомпания Украины (НСТУ) считает участие MARUV на Евровидении рискованным для Украины, по политическим убеждениям певицы. Об этом на брифинге заявила член правления НОТУ Александра Кольцова, передает корреспондент УНН.
"Мы впервые столкнулись с таким мировоззрением артиста, который уже является международным артистом и хочет ассоциировать себя с музыкой, с миром, со свободой. Ее (MARUV - ред.) нтерпретация нам показалась рискованной для страны. Нам кажется, что когда артист участвует в международном конкурсе, то это не просто выйти и спеть песню, которая хорошо написана и несет какой-то месседж, это еще и общение от лица страны. Не все артисты готовы к этому. Если артист имеет определенные сомнения и их озвучивание, то это угрожает самому артисту, например", - рассказала Кольцова.
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Она также добавила, что "нет времени перепрошить кого-то из финалистов и убедить в том, что так как они любят Украину это не правильно, а надо ее любить так. Наше общество разделено и мы не имеем права диктовать людям как любить страну".
По словам Кольцовой, MARUV не собирается отказываться от концертов в России, ведь такие условия указано в ее контракте.
"Артист не собирается отменять ни в одной стране свои концерты, она глобальный артист, у нее в условиях контракта написано концерты везде, где есть Warner, Warner есть в России. Она не видит никаких препятствий в том, чтобы продолжать во всем мире свою концертную деятельность, у нее будет тур в Америке", - добавила она.
Как сообщал УНН, организаторы международного Евровидения прокомментировали отказ Украины от участия в конкурсе.