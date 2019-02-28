НОТУ: выступление MARUV на Евровидении рискованное для Украины из-за ее политических убеждения

"Мы впервые столкнулись с таким мировоззрением артиста, который уже является международным артистом и хочет ассоциировать себя с музыкой, с миром, со свободой. Ее (MARUV - ред.) нтерпретация нам показалась рискованной для страны. Нам кажется, что когда артист участвует в международном конкурсе, то это не просто выйти и спеть песню, которая хорошо написана и несет какой-то месседж, это еще и общение от лица страны. Не все артисты готовы к этому. Если артист имеет определенные сомнения и их озвучивание, то это угрожает самому артисту, например", - рассказала Кольцова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: MARUV не будет представлять Украину на Евровидении

Она также добавила, что "нет времени перепрошить кого-то из финалистов и убедить в том, что так как они любят Украину это не правильно, а надо ее любить так. Наше общество разделено и мы не имеем права диктовать людям как любить страну".

По словам Кольцовой, MARUV не собирается отказываться от концертов в России, ведь такие условия указано в ее контракте.

"Артист не собирается отменять ни в одной стране свои концерты, она глобальный артист, у нее в условиях контракта написано концерты везде, где есть Warner, Warner есть в России. Она не видит никаких препятствий в том, чтобы продолжать во всем мире свою концертную деятельность, у нее будет тур в Америке", - добавила она.

Как сообщал УНН, организаторы международного Евровидения прокомментировали отказ Украины от участия в конкурсе.