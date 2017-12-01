НСТУ вирішила не транслювати жеребкування ЧС-2018 з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Національна суспільна телерадіокомпанія України вирішила не транслювати жеребкування групового етапу чемпіонату світу з футболу, яке сьогодні відбудеться у Кремлівському палаці Москви. Про це повідомляє прес-служба НСТУ, передає УНН.
“Правління ПАТ „НСТУ“ прийняло рішення відмовитись від телевізійної трансляції цього жеребкування, оскільки Російська Федерація є країною-агресором, а показ цієї події може містити елементи пропаганди та нести загрозу інформаційній безпеці України”, — сказано у повідомленні.
У НСТУ додали, що у наступних рішеннях щодо трансляції чемпіонату світу з футболу-2018 керуватимуться законами України.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 1 грудня, в Москві відбудеться жеребкування чемпіонату світу-2018 з футболу, який прийматиме Росія з 14 червня по 15 липня.