НОТУ решила не транслировать жеребьевку ЧМ-2018 по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Национальная общественная телерадиокомпания Украины решила не транслировать жеребьевку группового этапа чемпионата мира по футболу, которая сегодня состоится в Кремлевском дворце Москвы. Об этом сообщает пресс-служба НОТУ, передает УНН.
"Правление ПАО "НОТУ" приняло решение отказаться от телевизионной трансляции этого жеребьевки, поскольку Российская Федерация является страной-агрессором, а показ этого события может содержать элементы пропаганды и нести угрозу информационной безопасности Украины", - сказано в сообщении.
В НОТУ добавили, что в последующих решениях о трансляции чемпионата мира по футболу-2018 будут руководствоваться законами Украины.
Как сообщал УНН, сегодня, 1 декабря, в Москве состоится жеребьевка чемпионата мира-2018 по футболу, который будет принимать Россия с 14 июня по 15 июля.