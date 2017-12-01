НОТУ решила не транслировать жеребьевку ЧМ-2018 по футболу

"Правление ПАО "НОТУ" приняло решение отказаться от телевизионной трансляции этого жеребьевки, поскольку Российская Федерация является страной-агрессором, а показ этого события может содержать элементы пропаганды и нести угрозу информационной безопасности Украины", - сказано в сообщении.

В НОТУ добавили, что в последующих решениях о трансляции чемпионата мира по футболу-2018 будут руководствоваться законами Украины.

Как сообщал УНН, сегодня, 1 декабря, в Москве состоится жеребьевка чемпионата мира-2018 по футболу, который будет принимать Россия с 14 июня по 15 июля.