НСТУ: штраф для представника України на Євробаченні з'явився уперше

"Штрафні санкції у цьому році з'явилися вперше. Тому що ми вбачали певні ризики для компанії в разі порушення контракту. У нас вже була ситуація з Самойловою, коли її не впустили, ви знаєте про це. Після чого компанія несла фінансову відповідальність. Ми хотіли себе від неї убезпечити в умовах дефінансування", - розповіла вона.

Як повідомляв УНН, Україна не братиме участі в Євробаченні-2019.

Організатори міжнародного конкурсу прокоментували відмову України від участі у Євробаченні-2019.