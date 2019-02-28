НСТУ: штраф для представника України на Євробаченні з'явився уперше
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Штрафні санкції у 2 млн грн через невиконання зобов'язань перед Національною суспільною телерадіокомпанією для представника України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробаченні" цього року з'явилися вперше. Про це під час брифінгу заявила член правління НСТУ Олександра Кольцова, передає кореспондент УНН.
"Штрафні санкції у цьому році з'явилися вперше. Тому що ми вбачали певні ризики для компанії в разі порушення контракту. У нас вже була ситуація з Самойловою, коли її не впустили, ви знаєте про це. Після чого компанія несла фінансову відповідальність. Ми хотіли себе від неї убезпечити в умовах дефінансування", - розповіла вона.
Як повідомляв УНН, Україна не братиме участі в Євробаченні-2019.
Організатори міжнародного конкурсу прокоментували відмову України від участі у Євробаченні-2019.