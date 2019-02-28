НОТУ: штраф для представителя Украины на Евровидении появился впервые
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Штрафные санкции в 2 млн грн из-за невыполнения обязательств перед Национальной общественной телерадиокомпанией для представителя Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение" в этом году появились впервые. Об этом во время брифинга заявила член правления НОТУ Александра Кольцова, передает корреспондент УНН.
"Штрафные санкции в этом году появились впервые. Потому что мы видели определенные риски для компании в случае нарушения контракта. У нас уже была ситуация с Самойловой, когда ее не пустили, вы знаете об этом. После чего компания несла финансовую ответственность. Мы хотели себя от нее обезопасить в условиях дефинансирования", - рассказала она.
Как сообщал УНН, Украина не будет участвовать в Евровидении-2019.
Организаторы международного конкурса прокомментировали отказ Украины от участия в Евровидении-2019.