НС на Чернігівщині: рятувальники гасять пожежі у трьох будинках

"Станом на 14 годину на території складу спостерігається пожежа та вибухи з різною інтенсивністю. Пожежно-рятувальними підрозділами ДСНС ліквідовано 5 пожеж, продовжується гасіння 3 будівель, евакуйовано 7 осіб (з них 2 дітей), піротехнічними підрозділами відпрацьовано 9 заявок від місцевого населення. Роботи продовжуються", – йдеться в повідомленні.

В Ічнянському районі внаслідок відключення залишається без газопостачання 8 населених пунктів, а без електропостачання – 1 тис. 16 абонентів у 7 населених пунктах.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучили 163 одиниці техніки та 794 особи. На місці тимчасового розселення евакуйованих працюють психологи ДСНС, які надають екстрену психологічну допомогу постраждалим.

"В 16-ти кілометровій зоні будуть проведені роботи з очищення території від ВНП, щоб населення могло повернутися до нормальних умов життя", – повідомив Перший заступник голови ДСНС Олег Мельчуцький під час брифінгу.

Як повідомляв УНН, о 3:30 надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області, стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

Триває евакуація населення з зони можливого ураження. Евакуювали 12,3 тисяч осіб, залучили 35 автобусів.