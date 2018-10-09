ЧП в Черниговской области: спасатели тушат пожары в трех домах
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. По состоянию на 14:00 спасатели ликвидировали 5 пожаров в районе чрезвычайной ситуации на 6-м арсенале Министерства обороны в Черниговской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 14 часов на территории склада наблюдается пожар и взрывы разной интенсивности. Пожарно-спасательными подразделениями ГСЧС ликвидировано 5 пожаров, продолжается тушение 3 зданий, эвакуировано 7 человек (из них 2 детей), пиротехническими подразделениями отработано 9 заявок от местного населения. Работы продолжаются", – говорится в сообщении.
В Ичнянском районе в результате отключения остается без газоснабжения 8 населенных пунктов, а без электроснабжения - 1 тыс. 16 абонентов в 7 населенных пунктах.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекли 163 единицы техники и 794 человека. На месте временного расселения эвакуированных работают психологи ГСЧС, которые оказывают экстренную психологическую помощь пострадавшим.
"В 16-километровой зоне будут проведены работы по очистке территории от ВНП, чтобы население могло вернуться к нормальным условиям жизни", – сообщил Первый заместитель главы ГСЧС Олег Мельчуцький во время брифинга.
Как сообщал УНН, в 3:30 поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория – 402 га.
Продолжается эвакуация населения из зоны возможного поражения. Эвакуировали 12,3 тысяч человек, привлекли 35 автобусов.