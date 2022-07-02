"Нравится — не нравится, терпи, моя красавица": у Латвії відреагували на заяви Захарової щодо борщу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. У МЗС Латвії відреагували на заяви речниці мзс рф Марії Захарової щодо визнання українського борщу спадщиною ЮНЕСКО словами російського диктатора володимира путіна - "Нравится - не нравится, терпи, моя красавица", передає УНН.
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"Нравится - не нравится, терпи, моя красавица", - написав очільник МЗС Едгар Рінкевичс в Twitter у відповідь на зяви Захарової щодо визнання українського борщу спадщиною ЮНЕСКО.
«Нравится — не нравится, терпи, моя красавица»
Захарова раскритиковала внесение украинского борща в список наследия ЮНЕСКОhttps://t.co/HC8e5rjO7t
Додамо
Захарова досить бурхливо відреагувала на визнання борщу спадщиною ЮНЕСКО і навіть угледіла у рішенні "націоналістів, які ненавидять все російське".
Також варто додати, що слова "Нравится - не нравится, терпи, моя красавица" вживав російський диктатор володимир путін, звертаючись до України ще на початку лютого з вимогою виконувати Мінські угоди.
Нагадаємо
1 липня елемент "Культура приготування українського борщу" внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує негайної охорони.