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"Нравится — не нравится, терпи, моя красавица": у Латвії відреагували на заяви Захарової щодо борщу

"Нравится — не нравится, терпи, моя красавица": у Латвії відреагували на заяви Захарової щодо борщу

Київ • УНН

 • 742559 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. У МЗС Латвії відреагували на заяви речниці мзс рф Марії Захарової щодо визнання українського борщу спадщиною ЮНЕСКО словами російського диктатора володимира путіна - "Нравится - не нравится, терпи, моя красавица", передає УНН.

Цитата

"Нравится - не нравится, терпи, моя красавица", - написав очільник МЗС Едгар Рінкевичс в Twitter у відповідь на зяви Захарової щодо визнання українського борщу спадщиною ЮНЕСКО.

«Нравится — не нравится, терпи, моя красавица»

Захарова раскритиковала внесение украинского борща в список наследия ЮНЕСКОhttps://t.co/HC8e5rjO7t

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 2, 2022

Додамо

Захарова досить бурхливо відреагувала на визнання борщу спадщиною ЮНЕСКО і навіть угледіла у рішенні "націоналістів, які ненавидять все російське".

Також варто додати, що слова "Нравится - не нравится, терпи, моя красавица" вживав російський диктатор володимир путін, звертаючись до України ще на початку лютого з вимогою виконувати Мінські угоди.

Нагадаємо

1 липня елемент "Культура приготування українського борщу" внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує негайної охорони.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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