НП з літаком Афіни-Київ: в аеропорту розповіли подробиці

"Літак вилетить протягом наступних 10-15 хвилин. Все в порядку. То була хибна тривога, на ньому нічого не було знайдено", - повідомили в прес-службі.



На питання про те, чи було когось затримано або виявлено будь-що підозріле, в аеропорту зазначили, що, можливо, місцева поліція знає більше деталей, але запевнили, що літак має вилетіти без затримань і загрози більше немає.



Як повідомляв УНН, сьогодні вранці авіаперевізник повідомив, що на борту рейса PS354 від 10 лютого, який повинен був відлетіти о 15:00 за місцевим часом, в салоні літака бортпровідниками була знайдена речовина невідомого походження. Судину із невідомою речовиною передано на експертизу до компетентних органів. Рейс було відкладено до 15:00 11 лютого.