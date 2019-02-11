ЧП с самолетом Афины-Киев: в аэропорту рассказали подробности

"Самолет вылетит в течение следующих 10-15 минут. Все в порядке. Это была ложная тревога, на нем ничего не было найдено", - сообщили в пресс-службе.



На вопрос о том, было ли кого-то задержано или выявлено что-либо подозрительное, в аэропорту отметили, что, возможно, местная полиция знает больше деталей, но заверили, что самолет должен вылететь без задержаний и угрозы больше нет.



Как сообщал УНН, сегодня утром авиаперевозчик сообщил, что на борту рейса PS354 от 10 февраля, который должен был улететь в 15:00 по местному времени, в салоне самолета бортпроводниками была найдена вещество неизвестного происхождения. Сосуд с неизвестным веществом передан на экспертизу в компетентные органы. Рейс был отложен до 15:00 11 февраля.