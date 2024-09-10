Новий графічний процесор та передове трасування променів: Sony представила PlayStation 5 Pro

Sony офіційно представила оновлену версію своєї флагманської консолі — PlayStation 5 Pro. Про це пише УНН з посиланням на сайт компанії.

Деталі

Нова консоль пропонує значні покращення в графічній потужності та технологіях рендерингу.

Всередині нової консолі буде потужніший графічний процесор, покращене трасування променів та ШІ-апскейлінг. Ця функція працює подібно до DLSS від Nvidia або FSR від AMD, покращуючи частоту кадрів та якість зображення в іграх для PlayStation. PSSR розроблена для заміни існуючих реалізацій часового згладжування або масштабування в іграх.

В компанії наголошують, що одна з головних цілей створення PS5 Pro — дати гравцям змогу не обирати між режимами продуктивності та якості зображення.

Також у PS5 Pro встановили графічний процесор з на 67% більшою кількістю обчислювальних блоків, ніж у поточній версії PS5. Крім того, нова консоль отримала на 28% швидшу пам’ять.

Доповнення

Реліз PS5 Pro запланований на 7 листопада за ціною $699,99. Зовнішній вигляд консолі нагадує slim-версію PS5, але з трьома характерними смугами на боковій панелі. Примітно, що нова модель не матиме дисководу.

Серед ігор, що підтримуватимуть PS5 Pro на старті — Alan Wake 2, Assassin’s Creed: Shadows, Marvel’s Spider-Man 2, Final Fantasy 7 Rebirth та багато інших.