Новый графический процессор и передовая трассировка лучей: Sony представила PlayStation 5 Pro

Sony официально представила обновленную версию своей флагманской консоли - PlayStation 5 Pro. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт компании.

Детали

Новая консоль предлагает значительные улучшения в графической мощности и технологиях рендеринга.

Внутри новой консоли будет более мощный графический процессор, улучшенная трассировка лучей и ИИ-апскейлинг. Эта функция работает подобно DLSS от Nvidia или FSR от AMD, улучшая частоту кадров и качество изображения в играх для PlayStation. PSSR разработан для замены существующих реализаций временного сглаживания или масштабирования в играх.

В компании отмечают, что одна из главных целей создания PS5 Pro - дать игрокам возможность не выбирать между режимами производительности и качества изображения.

Также в PS5 Pro установили графический процессор с на 67% большим количеством вычислительных блоков, чем в текущей версии PS5. Кроме того, новая консоль получила на 28% более быструю память.

Дополнение

Релиз PS5 Pro запланирован на 7 ноября по цене $699,99. Внешний вид консоли напоминает slim-версию PS5, но с тремя характерными полосами на боковой панели. Примечательно, что новая модель не будет иметь дисковода.

Среди игр, которые будут поддерживать PS5 Pro на старте - Alan Wake 2, Assassin's Creed: Shadows, Marvel's Spider-Man 2, Final Fantasy 7 Rebirth и многие другие.