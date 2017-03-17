Нову версію маршу українського війська внесуть на затвердження міністру
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Гімн ОУН “Марш українських націоналістів” може стати новою версією маршу Збройних сил України. Про це УНН повідомив офіцер відділення культурологічного забезпечення військових сил “Центру морального-психологічного забезпечення” ЗСУ молодший лейтенант Олексій Пастернак.
“Ідея виникла у волонтерів створити пісню для ЗСУ, яка б підвищувала бойовий дух. І ми власне почули гімн ОУН "Марш українських націоналістів". На мою думку та думку тих хлопців, що воювали, вона абсолютно збігається із ситуацією в суспільстві”, — сказав він.
За його словами, у ЗСУ не проти зробити гімн ОУН офіційним маршем українських військових.
“Ми звертались до різних гуртів, але аранжування Олега Скрипки виявилось таким, що підходить під будь-який марш, і він записав його з ансамблем пісні і танцю та представив її днями до Дня добровольця”, — сказав він.
Також О.Пастернак розповів, що готуються до зйомок кліпу на цю пісню, аби потім затвердити її офіційно.
“Ця пісня ще не вийшла. Зараз ми готуємось до зйомок кліпу, тому коли пісня буде записана і відзнято кліп до неї, тоді буде затверджуватись у міністра”, — додав він.
Як повідомляв УНН, 14 березня Президент України Петро Порошенко зустрівся із добровольцями та роздав їм нагороди.