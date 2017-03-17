Новую версию марша украинского войска внесут на утверждение министру
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Гимн ОУН "Марш украинских националистов" может стать новой версией марша Вооруженных сил Украины. Об этом УНН сообщил офицер отделения культурологического обеспечения военных сил "Центра морального-психологического обеспечения" ВСУ младший лейтенант Алексей Пастернак.
"Идея возникла у волонтеров создать песню для ВСУ, которая бы повышала боевой дух. И мы собственно услышали гимн ОУН "Марш украинских националистов". По моему мнению и мнению ребят, воевавших, она абсолютно совпадает с ситуацией в обществе", - сказал он.
По его словам, в ВСУ не прочь сделать гимн ОУН официальным маршем украинских военных.
"Мы обращались к разным группам, но аранжировка Олега Скрипки оказалась такой, что подходит под любой марш, и он записал его с ансамблем песни и танца и представил на днях ко Дню добровольца", - сказал он.
Также А.Пастернак рассказал, что идет подготовка к съемкам клипа на эту песню, чтобы потом утвердить ее официально.
"Эта песня еще не вышла. Сейчас мы готовимся к съемкам клипа, поэтому когда песня будет записана и будет снят клип к ней, тогда будет утверждаться у министра", - добавил он.
Как сообщал УНН, 14 марта Президент Украины Петр Порошенко встретился с добровольцами и раздал им награды.