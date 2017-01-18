Нову музичну премію в галузі рок-музики засновано в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Одна з українських радіостанцій заснувала власну музичну премію в галузі рок-музики, передає УНН з посиланням на Cultprostir.ua.
Зазначається, що номінантами на першу нагороду стали виконавці, яких упродовж 2016 року обирали ініціатори премії, критики і слухачі чарту.
Відзнаку присуджуватимуть у дев’яти категоріях: “Подія року”, “Альбом року”, “Сингл року”, “Артист року”, “Вокаліст року”, “Вокалістка року”, “Кліп року”, “Прорив року” і “Вибір публіки”.
За словами організаторів, найбільше номінацій наразі мають гурти Vivienne Mort, “Бумбокс” і “Океан Ельзи” та окремо їхні учасники.
Хто потрапив до шорт-листів премії, стане відомо 1 березня.
А переможців оголосять 22 березня на святковому гала-концерті, коли і відбудеться церемонія нагородження.
Як повідомляв УНН, Forbes оголосив невдах в індустрії музики у 2016 році.