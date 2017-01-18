Новую музыкальную премию в области рок-музыки основали в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Одна из украинских радиостанций основала собственную музыкальную премию в области рок-музыки, передает УНН со ссылкой на Cultprostir.ua.
Отмечается, что номинантами на первую награду стали исполнители, которых на протяжении 2016 года выбирали инициаторы премии, критики и слушатели чарта.
Награду будут присуждать в девяти категориях: "Событие года", "Альбом года", "Сингл года", "Артист года", "Вокалист года", "Вокалистка года", "Клип года", "Прорыв года" и "Выбор публики".
По словам организаторов, больше всего номинаций у групп Vivienne Mort, "Бумбокс" и "Океан Эльзы" и отдельно их участники.
Кто попал в шорт-лист премии, станет известно 1 марта.
Победителей объявят 22 марта на праздничном гала-концерте, когда и состоится церемония награждения.
Как сообщал УНН, Forbes объявил неудачников в индустрии музыки в 2016 году.