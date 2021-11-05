Нову льодову каток створюють в Одесі

Нова локація стане місцем для проведення сезонних свят та спортивних змагань на льоду. Зараз відбувається підготовка об’єкта до заливки льоду. Каток планують відкрити до новорічних свят. А до весни відкриють ролердром, майданчики для воркауту і екстремальних видів спорту — паркуру, велотріалу, роликів, самокатів і скейтів.

Як повідомляють у міськраді, все будівництво відбувається за позабюджетні кошти. Вхід буде платним, а для школярів обіцяють знижки. Для осіб соціально незахищених категорій надаватимуться безкоштовні квитки.