Нову льодову каток створюють в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Роботи зі створення багатофункціонального спортивного комплексу зі скейт-парком і відкритим льодовим катком почалися в Одесі. Як передає УНН з посиланням на пресслужбу Одеської міськради, новий спортивний комплекс у спальному районі ж/м “Таїрова” з’явиться на місці, де на початку 2000-их роках існував скейт-майданчик, який не виконував свої функції та занепав.
Нова локація стане місцем для проведення сезонних свят та спортивних змагань на льоду. Зараз відбувається підготовка об’єкта до заливки льоду. Каток планують відкрити до новорічних свят. А до весни відкриють ролердром, майданчики для воркауту і екстремальних видів спорту — паркуру, велотріалу, роликів, самокатів і скейтів.
Як повідомляють у міськраді, все будівництво відбувається за позабюджетні кошти. Вхід буде платним, а для школярів обіцяють знижки. Для осіб соціально незахищених категорій надаватимуться безкоштовні квитки.