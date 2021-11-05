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Новый ледовый каток создают в Одессе

Киев • УНН

 • 14058 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Работы по созданию многофункционального спортивного комплекса со скейт-парком и открытым ледовым катком начались в Одессе. Как передает УНН со ссылкой на пресс-службу Одесского горсовета, новый спортивный комплекс в спальном районе ж/м “Таирова” появится на месте, где в начале 2000-ых годах существовала скейт-площадка, которая не выполняла свои функции и пришла в упадок.

Новый ледовый каток создают в Одессе

Новая локация станет местом для проведения сезонных праздников и спортивных соревнований на льду. Сейчас происходит подготовка объекта к заливки льда. Каток планируют открыть к новогодним праздникам. А к весне откроют роллердром, площадки для воркаута и экстремальных видов спорта — паркура, велотриала, роликов, самокатов и скейтов.

Как сообщают в горсовете, все строительство происходит за внебюджетные средства. Вход будет платным, а для школьников обещают скидки. Для лиц социально незащищенных категорий будут предоставляться бесплатные билеты.

Украинские Национальные Новости

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