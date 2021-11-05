Новый ледовый каток создают в Одессе

Новая локация станет местом для проведения сезонных праздников и спортивных соревнований на льду. Сейчас происходит подготовка объекта к заливки льда. Каток планируют открыть к новогодним праздникам. А к весне откроют роллердром, площадки для воркаута и экстремальных видов спорта — паркура, велотриала, роликов, самокатов и скейтов.

Как сообщают в горсовете, все строительство происходит за внебюджетные средства. Вход будет платным, а для школьников обещают скидки. Для лиц социально незащищенных категорий будут предоставляться бесплатные билеты.