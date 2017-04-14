Нову інструкцію щодо боротьби з АЧС досі не затвердили

“Ми як організація, яка активно співпрацює з Держпродспоживслужбою, знаємо і розуміємо, що є багато моментів, які мали б вирішуватися моментально, адже вони стосуються здоров’я людей і тварин. Наприклад, у Європі особливо важливі документи/акти затверджують впродовж 78 годин.

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В Україні ж вони відкладаються на місяці. Не будемо голослівними: новий проект інструкції щодо боротьби з АЧС, про який тривалий час йшла мова, над яким працювали і бізнес, і експерти, ще й досі на етапі погодження. Чи, наприклад, ветеринарно-санітарні для свинокомплексів. Їх не затверджують 3-й рік поспіль”, — сказала О.Юрченко.

Нагадаємо, на початку лютого голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа повідомив, що діюча сьогодні в Україні інструкція, яка регламентує правила локалізації спалахів АЧС, є застарілою і вимагає спалення здорового поголів’я.

31 березня В.Лапа у коментарі УНН повідомив, що нова інструкція щодо боротьби з АЧС має бути погоджена Мін'юстом у найближчі день-два.

Також нагадаємо, поголів’я свиней в Україні скоротилося до історичного мінімуму.