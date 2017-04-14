Новую инструкцию по борьбе с АЧС до сих пор не утвердили

"Мы как организация, которая активно сотрудничает с Госпродпотребслужбой, знаем и понимаем, что есть много моментов, которые должны решаться моментально, ведь они касаются здоровья людей и животных. Например, в Европе особо важные документы/акты утверждают в течение 78 часов.

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В Украине же они откладываются на месяцы. Не будем голословными: новый проект инструкции по борьбе с АЧС, о котором долгое время шла речь, над которым работали и бизнес, и эксперты, до сих пор на этапе согласования. Или, например, ветеринарно-санитарные для свинокомплексов. Их утверждают 3-й год подряд", - сказала О.Юрченко.

Напомним, в начале февраля глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа сообщил, что действующая сегодня в Украине инструкция, регламентирующая правила локализации вспышек АЧС, есть устаревшей и требует сжигания здорового поголовья.

31 марта В.Лапа в комментарии УНН сообщил, что новая инструкция по борьбе с АЧС должна быть согласована Минюстом в ближайшие день-два.

Также напомним, поголовье свиней в Украине сократилось до исторического минимума.