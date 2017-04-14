Новую инструкцию по борьбе с АЧС до сих пор не утвердили

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 54169 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105586 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162606 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119453 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118342 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113529 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104937 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107249 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103728 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155440 просмотра

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Новую инструкцию по борьбе с АЧС до сих пор не утвердили

Новую инструкцию по борьбе с АЧС до сих пор не утвердили

Киев  •  УНН

 • 11988 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Новая инструкция по борьбе с африканской чумой свиней (АЧС) до сих пор так и не утверждена. Об этом сообщила вице-президент Ассоциации "Свинари Украины" Оксана Юрченко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Ассоциации.

"Мы как организация, которая активно сотрудничает с Госпродпотребслужбой, знаем и понимаем, что есть много моментов, которые должны решаться моментально, ведь они касаются здоровья людей и животных. Например, в Европе особо важные документы/акты утверждают в течение 78 часов.

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В Украине же они откладываются на месяцы. Не будем голословными: новый проект инструкции по борьбе с АЧС, о котором долгое время шла речь, над которым работали и бизнес, и эксперты, до сих пор на этапе согласования. Или, например, ветеринарно-санитарные для свинокомплексов. Их утверждают 3-й год подряд", - сказала О.Юрченко.

Напомним, в начале февраля глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа сообщил, что действующая сегодня в Украине инструкция, регламентирующая правила локализации вспышек АЧС, есть устаревшей и требует сжигания здорового поголовья.

31 марта В.Лапа в комментарии УНН сообщил, что новая инструкция по борьбе с АЧС должна быть согласована Минюстом в ближайшие день-два.

Также напомним, поголовье свиней в Украине сократилось до исторического минимума.

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