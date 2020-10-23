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Новорічний туризм: експерт розповів, куди можна поїхати зустрічати 2021 рік

Київ • УНН

 • 25661 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Туристи, які хочуть відправитися зустрічати Новий рік за кордон, можуть вибрати Єгипет, Туреччину або далекі країни - Домініканську Республіку або Мексику. Про це в коментарі УНН сказав президент Української асоціації туристичних агентств України Антон Рудич.

"На Новий рік зараз, на жаль, планувати щось ... складно. Ми сподіваємося, що ніяких погіршень не буде. І по Єгипту - це основний, такий, новорічний спосіб проведення відпочинку. Ну, і з'явилися в Туреччині готелі, які цілорічні, я думаю, що вони і на Новий рік будуть працювати. Без моря, але в іншому - цілком гідний відпочинок. Ну, і далекі, типу Домінікани, Мексики - вони всі доступні", - зазначив Антон Рудич, відповідаючи на питання, куди можна поїхати святкувати Новий рік.

Він додав, що в разі погіршення епідситуації туроператор може перенести поїздку на інший час або напрямок.

Нагадаємо, в минулому році для зустрічі Нового року за кордоном українці вибирали Єгипет і "екзотику".

Також нагадаємо, що Кабмін переніс три робочих дня в 2021 році для створення сприятливих умов для святкування.

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