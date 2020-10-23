Новогодний туризм: эксперт рассказал, куда можно поехать встречать 2021 год
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Туристы, которые хотят отправиться встречать Новый год за границу, могут выбрать Египет, Турцию или дальние страны - Доминиканскую Республику или Мексику. Об этом в комментарии УНН сказал президент Украинской ассоциации туристических агентств Украины Антон Рудич.
“На Новый год сейчас, к сожалению, планировать что-то... сложно. Мы надеемся, что никаких ухудшений не будет. И по Египту - это основной, такой, новогодний способ проведения отдыха. Ну, и появились в Турции отели, которые круглогодичные, я думаю, что они и на Новый год будут работать. Без моря, но в остальном - вполне достойный отдых. Ну, и дальние, типа Доминиканы, Мексики - они все доступны”, - отметил Антон Рудич, отвечая на вопрос, куда можно поехать праздновать Новый год.
Он добавил, что в случае ухудшения эпидситуации туроператор может перенести поездку на другое время или направление.
Напомним, в прошлом году для встречи Нового года за границей украинцы выбирали Египет и "экзотику".
Также напомним, что Кабмин перенес три рабочих дня в 2021 году для создания благоприятных условий для празднования.