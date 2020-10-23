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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 48452 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 71269 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 101154 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 118928 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 96765 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100649 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103479 просмотра

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Новогодний туризм: эксперт рассказал, куда можно поехать встречать 2021 год

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КИЕВ. 23 октября. УНН. Туристы, которые хотят отправиться встречать Новый год за границу, могут выбрать Египет, Турцию или дальние страны - Доминиканскую Республику или Мексику. Об этом в комментарии УНН сказал президент Украинской ассоциации туристических агентств Украины Антон Рудич.

“На Новый год сейчас, к сожалению, планировать что-то... сложно. Мы надеемся, что никаких ухудшений не будет. И по Египту - это основной, такой, новогодний способ проведения отдыха. Ну, и появились в Турции отели, которые круглогодичные, я думаю, что они и на Новый год будут работать. Без моря, но в остальном - вполне достойный отдых. Ну, и дальние, типа Доминиканы, Мексики - они все доступны”, - отметил Антон Рудич, отвечая на вопрос, куда можно поехать праздновать Новый год.

Он добавил, что в случае ухудшения эпидситуации туроператор может перенести поездку на другое время или направление.

Напомним, в прошлом году для встречи Нового года за границей украинцы выбирали Египет и "экзотику".

Также напомним, что Кабмин перенес три рабочих дня в 2021 году для создания благоприятных условий для празднования.

Украинские Национальные Новости

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