Новорічні свята в школах та дитсадках Києва відбуватимуться без батьків — Кличко

"На сьогодні ситуація із захворюваністю у садочках та школах поки що контрольована. Це – результат спільної роботи батьків та освітян. У закладах відбувається пильний контроль за захворюваністю дітей та працівників. За дотриманням необхідних правил безпеки. А батьки при перших ознаках недуги залишають дітей вдома. Але ми всі розуміємо, що епідеміологічна ситуація – складна. І разом ми повинні робити все, аби упередити стрімке розповсюдження вірусу. Тому новорічно-різдвяні свята в закладах дошкільної освіти та в школах столиці відбуватимуться без батьків та запрошених гостей", – повідомив міський голова столиці.

Кличко зазначив, що таке рішення у п’ятницю, 27 листопада, ухвалив міський Штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, проаналізувавши вимоги постанови уряду та постанови Головного державного санітарного лікаря України.

"Так ми уникнемо скупчення людей у садках та школах та мінімізуємо ризики інфікування. Адже часто діти хворіють на коронавірус безсимптомно. Але передають вірус тим, хто з ними контактує та перебуває поруч. Я сподіваюся на розуміння батьків. Та на чітке виконання рішення керівниками шкіл та садочків. Свята в навчальних закладах будуть. Але тільки для дітей!", – підкреслив Кличко.

Нагадаємо, що за минулу добу у Києві зафіксували антирекорд захворювань на COVID-19 — 1520 підтверджених випадків, померло 26 людей.