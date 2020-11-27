Новогодние праздники в школах и детсадах Киева пройдут без родителей - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Для борьбы с распространением COVID-19, новогодние праздники в детских садах и школах столицы пройдут без присутствия родителей и гостей. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"На сегодняшний день ситуация с заболеваемостью в садиках и школах пока контролируемая. Это - результат совместной работы родителей и педагогов. В учреждениях происходит тщательный контроль за заболеваемостью детей и работников. За соблюдением необходимых правил безопасности. А родители при первых признаках болезни оставляют детей дома. Но мы все понимаем, что эпидемиологическая ситуация - сложная. И вместе мы должны делать все, чтобы предотвратить стремительное распространение вируса. Поэтому новогодне-рождественские праздники в учреждениях дошкольного образования и в школах столицы будут проходить без родителей и приглашенных гостей", - сообщил мэр столицы.
Кличко отметил, что такое решение в пятницу, 27 ноября, принял городской штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, проанализировав требования постановления правительства и постановления Главного государственного санитарного врача Украины.
"Так мы избежим скопления людей в садах и школах и минимизируем риски инфицирования. Ведь часто дети болеют коронавирусом бессимптомно. Но передают вирус тем, кто с ними контактирует и находится рядом. Я надеюсь на понимание родителей. И на четкое исполнение решения руководителями школ и садиков. Праздники в учебных заведениях будут. Но только для детей!", - подчеркнул Кличко.
Напомним, что за минувшие сутки в Киеве зафиксировали антирекорд заболеваний COVID-19 - 1520 подтвержденных случаев, умерло 26 человек.