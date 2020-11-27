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Новогодние праздники в школах и детсадах Киева пройдут без родителей - Кличко

Новогодние праздники в школах и детсадах Киева пройдут без родителей - Кличко

Киев  •  УНН

 • 14631 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Для борьбы с распространением COVID-19, новогодние праздники в детских садах и школах столицы пройдут без присутствия родителей и гостей. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

"На сегодняшний день ситуация с заболеваемостью в садиках и школах пока контролируемая. Это - результат совместной работы родителей и педагогов. В учреждениях происходит тщательный контроль за заболеваемостью детей и работников. За соблюдением необходимых правил безопасности. А родители при первых признаках болезни оставляют детей дома. Но мы все понимаем, что эпидемиологическая ситуация - сложная. И вместе мы должны делать все, чтобы предотвратить стремительное распространение вируса. Поэтому новогодне-рождественские праздники в учреждениях дошкольного образования и в школах столицы будут проходить без родителей и приглашенных гостей", - сообщил мэр столицы.

Кличко отметил, что такое решение в пятницу, 27 ноября, принял городской штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, проанализировав требования постановления правительства и постановления Главного государственного санитарного врача Украины.

"Так мы избежим скопления людей в садах и школах и минимизируем риски инфицирования. Ведь часто дети болеют коронавирусом бессимптомно. Но передают вирус тем, кто с ними контактирует и находится рядом. Я надеюсь на понимание родителей. И на четкое исполнение решения руководителями школ и садиков. Праздники в учебных заведениях будут. Но только для детей!", - подчеркнул Кличко.

Напомним, что за минувшие сутки в Киеве зафиксировали антирекорд заболеваний COVID-19 - 1520 подтвержденных случаев, умерло 26 человек.

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