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Новообраний депутат Дубинський розповів, як ставленик Гонтаревої рветься в парламент

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. По округу №210 в Чернігівській області в парламент хоче пройти Борис Приходько, який пов'язаний з екс-главою НБУ Валерією Гонтаревої. Про це заявив журналіст-розслідувач, обраний депутатом ВР Олександр Дубинський на Facebook-сторінці Dubinsky.pro , передає УНН.

"Ви напевно думаєте, що в Україні закінчилася парламентська кампанія, всі депутати обрані і в найближчі дні відбудеться засідання нової Ради дев'ятого скликання. Але немає. На деяких округах досі йде боротьба за право бути обраним депутатом і піти в парламент. Зокрема, на окрузі №210 в Чернігівській області ", - зазначив Дубинський.

За його словами, на цьому окрузі не втрачає надії стати депутатом Борис Приходько.

"Причому бореться за право стати парламентарієм один цікавий персонаж - подільник Гонтаревої в справі по крадіжці 2 млрд грн з Аграрного фонду, які були виведені в АТ" Брокбізнесбанк "Курченко, звідти переведені в готівку і виведені до Москви. Йдеться про Бориса Приходько: він і в СІЗО встиг посидіти, і обвинувальний акт отримати, який на дорозслідування зараз відправлений ", - поінформував журналіст.

Дубинський також зазначив, що саме Приходько підписував документи від імені Нацбанку, які дозволили вкрасти 2 млрд грн.

Нагадаємо, що по округу №210 в Чернігівській області до сих пір не оголошений переможець. Хоча, відповідно до підрахунку голосів, ним став самовисуванець Сергій Коровченко, кандидат Борис Приходько заявив про фальсифікацію результатів. Голоси перерахували, і з різницею в 98 голосів, як і раніше лідирує Коровченко. Зараз ЦВК чекає результату засідання Апеляційного суду у цій справі.

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