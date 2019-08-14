Новоизбранный депутат Дубинский рассказал, как ставленник Гонтаревой рвется в парламент

"Вы наверняка думаете, что в Украине закончилась парламентская кампания, все депутаты избраны и в ближайшие дни состоится заседание новой Рады девятого созыва. Но нет. На некоторых округах до сих пор идет борьба за право быть избранным депутатом и пойти в парламент. В частности, на округе №210 в Черниговской области", – отметил Дубинский.

По его словам, на этом округе не теряет надежды стать депутатом Борис Приходько.

"Причем борется за право стать парламентарием один интересный персонаж – подельник Гонтаревой в деле по краже 2 млрд грн из Аграрного фонда, которые были выведены в АО "Брокбизнесбанк" Курченко, оттуда обналичены и выведены в Москву. Речь идет о Борисе Приходько: он и в СИЗО успел посидеть, и обвинительный акт получить, который на дорасследование сейчас отправлен", – проинформировал журналист.

Дубинский также отметил, что именно Приходько подписывал документы от имени Нацбанка, которые позволили украсть 2 млрд грн.

Напомним, что по округу №210 в Черниговской области до сих пор не объявлен победитель. Хотя, согласно подсчету голосов, им стал самовыдвиженец Сергей Коровченко, кандидат Борис Приходько заявил о фальсификации результатов. Голоса пересчитали, и с разницей в 98 голосов по-прежнему лидирует Коровченко. Сейчас ЦИК ждет результата заседания Апелляционного суда по этому делу.