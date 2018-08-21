Новобудова на Горлівській у Києві отримала сертифікат
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Новобудова на вулиці Горлівській, 215 (А, Б, В) отримала сертифікат, передає УНН з посиланням на прес-службу Київміськбуду.
“„Київміськбуд“ інформує, що Державною архітектурно-будівельною інспекцією України видано сертифікат, що засвідчує відповідність закінченого будівництва проектній документації та готовність до експлуатації новобудови з вбудованими приміщеннями по вул.Горлівській, 215 (А, Б, В) у Дарницькому районі м.Києва”, — сказано у повідомленні.
Найближчим часом інвесторів запросять для перегляду якості виконаних робіт та підписання необхідних документів.