Новостройка на Горловской в ​​Киеве получила сертификат

“„Киевгорстрой“ информирует, что Государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины выдан сертификат, удостоверяющий соответствие законченного строительства проектной документации и готовность к эксплуатации новостройки со встроенными помещениями по ул.Горловской, 215 (А, Б, В) в Дарницком районе Киева”, — говорится в сообщении.

В ближайшее время инвесторов пригласят для просмотра качества выполненных работ и подписания необходимых документов.