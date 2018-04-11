Новий звіт щодо Смоленської катастрофи: літак Качинського знищили два вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Літак із президентом Польщі Лехом Качинським на борту, що розбився в Росії у 2010 році, був знищений у результаті щонайменше двох вибухів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Wiadomosci.
Положення тіл на землі чітко вказує на те, що вони почали випадати з літака, перш ніж той впав на землю.
Згідно зі технічним звітом розслідування Смоленської катастрофи, який презентували у середу в Польщі, руйнування, яких зазнав літак, могли виникнути лише в результаті вибуху.
Експерт підкомісії Френк Тейлор заявив, що під час свого розслідування "росіяни не враховували ряд дуже важливих аспектів аналізу аварії, в першу чергу вони не проводили реконструкцію події".
"Це не була класична катастрофа", - додав Тейлор.
Як повідомляв УНН, під час проведення ексгумацій і судмедекспертиз 77-ти жертв Смоленської катастрофи було виявлено 69 фрагментів тіл 26 осіб, які були у трунах інших людей.
10 квітня 2010 року в катастрофі Ту-154 в Смоленську загинули 96 осіб, серед яких президент Польщі Лех Качинський з дружиною, керівники всіх родів військ, начальник генерального штабу, представники Сейму та Сенату, а також польського духовенства, останній президент Польщі у вигнанні Ришард Качаровський.