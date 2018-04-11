Новый отчет о Смоленской катастрофе: самолет Качиньского уничтожили два взрыва

Положение тел на земле четко указывает на то, что они начали выпадать из самолета, прежде чем тот упал на землю.

Согласно с техническим отчетом расследования Смоленской катастрофы, который представили в среду в Польше, разрушения, которые понес самолет, могли возникнуть только в результате взрыва.



Эксперт подкомиссии Фрэнк Тейлор заявил, что во время своего расследования "русские не учитывали ряд важных аспектов анализа аварии, в первую очередь они не проводили реконструкцию события".



"Это не была классическая катастрофа", - добавил Тейлор.

Как сообщал УНН, во время проведения эксгумаций и судмедэкспертиз 77-ти жертв Смоленской катастрофы было обнаружено 69 фрагментов тел 26 человек, которые были в гробах других людей.

10 апреля 2010 в катастрофе Ту-154 в Смоленске погибли 96 человек, среди которых президент Польши Лех Качиньский с супругой, руководители всех родов войск, начальник генерального штаба, представители Сейма и Сената, а также польского духовенства, последний президент Польши в изгнании Рышард Качаровский.