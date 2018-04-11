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Новый отчет о Смоленской катастрофе: самолет Качиньского уничтожили два взрыва

Новый отчет о Смоленской катастрофе: самолет Качиньского уничтожили два взрыва

Киев  •  УНН

 • 10127 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Самолет с президентом Польши Лехом Качиньским на борту, который разбился в России в 2010 году, был уничтожен в результате по меньшей мере двух взрывов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Wiadomosci.

Положение тел на земле четко указывает на то, что они начали выпадать из самолета, прежде чем тот упал на землю.

Согласно с техническим отчетом расследования Смоленской катастрофы, который представили в среду в Польше, разрушения, которые понес самолет, могли возникнуть только в результате взрыва.

Эксперт подкомиссии Фрэнк Тейлор заявил, что во время своего расследования "русские не учитывали ряд важных аспектов анализа аварии, в первую очередь они не проводили реконструкцию события".

"Это не была классическая катастрофа", - добавил Тейлор.

Как сообщал УНН, во время проведения эксгумаций и судмедэкспертиз 77-ти жертв Смоленской катастрофы было обнаружено 69 фрагментов тел 26 человек, которые были в гробах других людей.

10 апреля 2010 в катастрофе Ту-154 в Смоленске погибли 96 человек, среди которых президент Польши Лех Качиньский с супругой, руководители всех родов войск, начальник генерального штаба, представители Сейма и Сената, а также польского духовенства, последний президент Польши в изгнании Рышард Качаровский.

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