Новий заступник секретаря РНБО Кривонос задекларовав квартиру та понад 370 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Новопризначений заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривонос задекларував понад 370 тис. грн та одну квартиру, вартістю понад 43 тис. грн. Відповідні дані внесені до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій або місцевого самоврядування, передає УНН.
Згідно з інформацією, Сергій Кривонос придбав у 2005 році квартиру загальною площею 84,5 кв. м, вартістю 43 216 тисяч гривень, задекларував заробітну плата отриману за основним місцем роботи у розмірі 319 672 гривень та соціальну виплату - 5 850 гривень, а також задекларував готівкові кошти у розмірі 45 тисяч гривень.
Щодо інформації про членів сім’ї суб’єкта декларування, то у декларації вказано дохід дружини Сергія Кривоноса Олени Кривонос у розмірі 155 980 грн заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи, та стипендію доньки Анни – 3 267 грн й інші доходи останньої у розмірі трохи більше 500 грн.
До слова, електронну декларацію Кривонос заповнив на початку лютого 2019 року будучи кандидатом на посаду Президента України. Зазначимо, що згодом Кривонос знявся із виборів.
Як повідомляв УНН, Президент представив нового заступника секретаря РНБО Кривоноса.