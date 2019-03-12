Новый заместитель секретаря СНБО Кривонос задекларовав квартиру и более 370 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Новоназначенный заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос задекларировал более 370 тыс. грн и одну квартиру, стоимостью более 43 тыс. грн. Соответствующие данные внесены в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций или местного самоуправления, передает УНН.
Согласно информации, Сергей Кривонос приобрел в 2005 году квартиру общей площадью 84,5 кв. м, стоимостью 43216 тысяч гривен, задекларировал заработную плату полученную по основному месту работы в размере 319 672 гривен и социальную выплату - 5850 гривен, а также задекларировал наличные средства в размере 45 тыс. гривен.
Относительно информации о членах семьи субъекта декларирования, то в декларации указано доход жены Сергея Кривоноса Елены Кривонос в размере 155 980 грн заработной платы, полученной по основному месту работы, и стипендию дочери Анны - 3267 грн и другие доходы последней в размере чуть больше 500 грн.
К слову, электронную декларацию Кривонос заполнил в начале февраля 2019 года будучи кандидатом на пост Президента Украины. Отметим, что впоследствии Кривонос снялся с выборов.
Как сообщал УНН, Президент представил нового заместителя секретаря СНБО Кривоноса.