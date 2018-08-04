Новий законопроект Сенату США передбачає санкції проти енергетичного сектора РФ

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Американські сенатори хочуть зажадати від уряду США ввести санкції у відношенні осіб або організацій, які інвестують в енергетичні проекти, які оцінюються більш ніж на 250 млн доларів і підтримуються державними або напівдержавними підприємствами РФ. Відповідне положення міститься в тексті законопроекту про різке посилення американських санкцій щодо Росії, яке отримали журналісти агентства ТАРС, повідомляє УНН.

Як зазначається в тексті, глава держави повинен прийняти відповідне рішення не пізніше, ніж через 180 днів після прийняття зазначеного документа. Йдеться про будь-який проект, який “підтримується російським напівдержавним підприємством або підприємством, контрольованим урядом РФ” і “загальна вартість якого перевищує 240 млн доларів”. Крім того, главу держави передбачається зобов’язати ввести санкції також і проти тих осіб або організацій, які можуть сприяти розвитку нафтової галузі в Росії та розвитку пов’язаної з нею інфраструктури.

Автором законопроекту є сенатор-демократ Роберт Менендес (від штату Нью-Джерсі), співавторами виступають Ліндсі Грем (республіканець, від штату Південна Кароліна), Джон Маккейн (республіканець, від штату Арізона), Корі Гарднер (республіканець, від штату Колорадо), Бен Кардін (демократ, від штату Меріленд), Джин Шахін (демократ, від штату Нью-Гемпшир). Вони характеризують свою ініціативу як “всеосяжне законодавство, яке посилює санкційний тиск на Росію”.

Документ спрямований в першу чергу на “введення обов’язкових санкцій в рамках CAATSA, а також на застосування додаткових” обмежувальних заходів щодо Росії. CAATSA — це закон “Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій”, підписаний президентом Дональдом Трампом влітку 2017 року і що запроваджує різні односторонні обмеження щодо Росії, Ірану і КНДР. Нормативно-правовий акт істотно обмежив повноваження глави держави скасовувати або пом’якшувати такі санкції без згоди законодавчої гілки влади.

Як повідомляв УНН, сенат США намагається підвести під санкції облігації РФ з терміном погашення більше 14 днів.

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