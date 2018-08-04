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Новый законопроект Сената США предусматривает санкции против энергетического сектора РФ

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КИЕВ. 4 августа. УНН. Американские сенаторы хотят потребовать от правительства США ввести санкции в отношении лиц или организаций, которые инвестируют в энергетические проекты, оцениваемые более чем на 250 млн долларов и поддерживаемые государственными или полугосударственными предприятиями РФ. Соответствующее положение содержится в тексте законопроекта о резком ужесточении американских санкций в отношении России, которое получили журналисты агентства ТАСС, сообщает УНН.

Как отмечается в тексте, глава государства должен принять соответствующее решение не позднее, чем через 180 дней после принятия означенного документа. Речь идет о любом проекте, который “поддерживается российским полугосударственным предприятием или предприятием, контролируемым правительством РФ” и “общая стоимость которого превышает 240 млн долларов”. Кроме того, главу государства предполагается обязать ввести санкции также и против тех лиц или организаций, которые могут способствовать развитию нефтяной отрасли в России и развитию связанной с ней инфраструктуры.

Автором законопроекта является сенатор-демократ Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси), соавторами выступают Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина), Джон Маккейн (республиканец, от штата Аризона), Кори Гарднер (республиканец, от штата Колорадо), Бен Кардин (демократ, от штата Мэриленд), Джин Шахин (демократ, от штата Нью-Гэмпшир). Они характеризуют свою инициативу как “всеобъемлющее законодательство, усиливающее санкционное давление на Россию”.

Документ направлен в первую очередь на “введение обязательных санкций в рамках CAATSA, а также на применение дополнительных” ограничительных мер в отношении России. CAATSA — это закон “О противодействии противникам Америки посредством санкций”, подписанный президентом Дональдом Трампом летом 2017 года и вводящий различные односторонние ограничения в отношении России, Ирана и КНДР. Нормативно-правовой акт существенно ограничил возможности главы государства отменять или смягчать такие санкции без согласия законодательной ветви власти.

Как сообщал УНН, сенат США пытается подвести под санкции облигации РФ со сроком погашения более 14 дней.

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