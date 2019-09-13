Новий військовий прокурор анонсував розслідування Іловайських подій
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Новий військовий прокурор Віктор Чумак анонсував ретельне розслідування подій, що призвели до Іловайських боїв на Донбасі у 2014 році. Про це він заявив в ефірі програми “Право на владу”, повідомляє УНН.
Чумак запевнив, “що Іловайська трагедія і все, що відбувалось в Іловайську тоді, буде розслідувано. І буде розслідувано дуже ретельно. Політики можуть давати собі одразу оцінки: це зрада, це те чи інше; прокурори ж не мають такого права. Тому, кваліфікація того, що там відбулось буде повністю відповідати кримінально-процесуальному законодавству України”.
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Місто Іловайськ розташовано в 47 км на південний захід від Донецька, і з 2014 року перебуває під контролем терористів.
Нагадуємо, у боях за Іловайськ у серпні 2014 року українська армія втратила 220 військових, 40 зникли безвісти, 13 військовослужбовців досі у полоні.