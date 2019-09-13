Новый военный прокурор анонсировал расследование Иловайских событий
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Новый военный прокурор Виктор Чумак анонсировал тщательное расследование событий, приведших к Иловайских боев в Донбассе в 2014 году. Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть", сообщает УНН.
Чумак заверил, “что Иловайская трагедия и все, что происходило в Иловайске тогда будет расследовано. И будет расследовано очень тщательно. Политики могут давать себе сразу оценки: это предательство, это то или иное; прокуроры же не имеют такого права. Поэтому, квалификация того, что там произошло будет полностью соответствовать уголовно-процессуальному законодательству Украины”.
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Город Иловайск расположен в 47 км к юго-западу от Донецка, и с 2014 года находится под контролем террористов.
Напоминаем, в боях за Иловайск в августе 2014 года украинская армия потеряла 220 военнослужащих, 40 пропали без вести, 13 военнослужащих до сих пор в плену.