Новий випадок АЧС зафіксували на Вінниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Фахівці ветеринарної медицини України зареєстрували новий випадок захворювання на африканську чуму свиней (АЧС) у Вінницькій області. Про це повідомляє Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, передає УНН.
Захворювання зафіксоване 2 червня в особистому селянському господарстві громадянина в селі Молотківці Козятинського району Вінницької області. Діагноз АЧС було підтверджено лабораторними дослідженнями.
“В осередку захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення поширення збудника АЧС”, — уточнили контролери.
Зауважимо, що минулого року в Україні було зафіксовано 145 випадків АЧС, а цього року - вже понад 20.
На переконання депутата Сергія Тригубенка, контролери, в особі Держпродспоживслужби, неефективно та непрофесійно протистоять вірусу, і тому українські фермери продовжують зазнавати мільйонних збитків.