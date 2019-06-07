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Новый случай АЧС зафиксировали в Винницкой области

Новый случай АЧС зафиксировали в Винницкой области

Киев  •  УНН

 • 9735 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Специалисты ветеринарной медицины Украины зарегистрировали новый случай заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в Винницкой области. Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает УНН.

Заболевание зафиксировано 2 июня в личном сельском хозяйстве гражданина в селе Молотковцы Козятинского района Винницкой области. Диагноз АЧС был подтвержден лабораторными исследованиями.

"В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС", - уточнили контролеры.

Отметим, что в прошлом году в Украине было зафиксировано 145 случаев АЧС, а в этом - уже более 20.

По мнению депутата Сергея Тригубенко, контроллеры, в лице Госпродпотребслужбы, неэффективно и непрофессионально противостоят вирусу, и поэтому украинские фермеры продолжают нести миллионные убытки.

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