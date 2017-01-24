Новий вид краба назвали на честь професора Северуса Снейпа
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Учені назвали новий вид краба на честь професора Северуса Снейпа - героя серії книг письменниці Джоан Роулінг, передає УНН з посиланням на National Geographic.
Новий вид краба, відкритий вченими в західній частині Тихого океану, отримав назву Harryplax severus. Панцир краба блідо-жовтого кольору, що на думку дослідників, свідчить про те, що більшу частину свого життя він проводить в затінених регіонах на великій глибині.
У назві виду поєднуються імена Снейп і біолога-любителя Гаррі Конлі, який вперше виявив новий вид в 1998 році. Після смерті біолога, його колекцію передали до Сінгапуру. Де було з'ясувано, що краби з панцирами блідо-жовтого кольору представляють новий вид, який раніше не зустрічався у водах Тихого океану.
Нагадаємо, учені назвали молюска-хамелеона на честь Д.Боуї.